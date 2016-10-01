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Аваков: перехідний період у судовій реформі триватиме близько 5 років

Субота, 1 жовтня 2016, 03:43
Аваков: перехідний період у судовій реформі триватиме близько 5 років

Реформу судової гілки влади потрібно проводити максимально швидко і ефективно, проте, якщо в країні немає кадрового резерву, перехідний період у реформі триватиме близько 5 років.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Політклуб Віталія Портнікова", повідомляє прес-служба МВС.

На його думку, сьогодні довіри суспільства не мають ні судді, ну прокурори, не мала її і міліція.

"Цю ситуацію можливо змінити, лише одночасно рухаючи всі гілки влади. Але судова - ключова. Старт реформи, яку почали у Верховній Раді, - гігантський крок уперед. Але я, як прихильник радикальних кроків вважаю, що це половинчате рішення", - наголосив міністр.

За словами Арсена Авакова, реформа матиме успіх при наявності кадрового резерву.

"Якщо він є, цей кадровий резерв, його треба вимагати. А якщо його нема - ми повинні чесно собі сказати, що живемо в перехідний період, який буде тривати близько 5 років. Ми повинні сказати собі чесно, що живемо у перехідний період, де будуть присутні і хороші судді, і все ще старі. І ми будемо тихенько це змінювати. Якщо є воля і люди, то це потрібно зробити швидко", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, з 30 вересня набули чинності зміни до Конституції в частині правосуддя і нова редакція закону "Про судоустрій і статус суддів".

Українська правда 

Теми: Аваковреформисуд
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