У Києві встановлять 8 тисяч відеокамер – Кличко

На вулицях Києва планують встановити 8 тисяч камер відеоспостереження.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone, повідомляє прес-служба КМДА.

"У зв’язку з бойовими діями на Сході України велика кількість незареєстрованої зброї перебуває на руках у громадян. Розуміючи, що криміногенна ситуація у Києві змінилася не в кращий бік, ми збільшили фінансування програми "Безпечна столиця", в рамках якої спочатку буде встановлено 4 тисяч камер відеоспостереження, а загалом ми плануємо встановити 8 тисяч камер", - зазначив Кличко.

За його словами, всі зображення будуть виводитися на центральний сервер, який буде розташований у КМДА і до правоохоронців.

"Ця система достатньо ефективно зарекомендувала себе в Ізраїлі. Вона дозволяє розпізнавати обличчя, а отже робити повну ідентифікацію людей, які скоїли правопорушення", - наголосив мер Києва.

Українська правда