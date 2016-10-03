Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві невідомі відібрали у поліцейського пістолет

Понеділок, 3 жовтня 2016, 16:21

У Києві невідомі озброєні зловмисники відібрали пістолет для відстрілу гумовими кулями.

Про це "Українській правді" повідомили у понеділок у прес-службі поліції охорони.

"Співробітник поліції охорони приїхав до місця служби, зупинив свій автомобіль, із багажного відділення дістав 2 комплекти спецзасобів (один для себе, один – для напарника), закрив машину, підійшов до КП та почув, як під'їхало інше авто", – розповів УП співбесідник у поліції.

"З нього вийшли двоє невідомих у масках зі зброєю, вони, погрожуючи пістолетами відібрали у нього два комплекти спецзасобів і барсетку. У ній були його документи та його особистий засіб для відстрілу гумовими кулями", – зазначили у прес-службі.

Наразі у столиці оголошено план "Перехоплення".

Українська правда

Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
поліція
Поліція та ДСНС показали рятувальну операцію у Покровську
На Закарпатті затримали злодіїв, які пограбували ексфутболіста збірної і "Шахтаря"
У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову: майже 100 обшуків
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: