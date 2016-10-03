У Києві невідомі відібрали у поліцейського пістолет
У Києві невідомі озброєні зловмисники відібрали пістолет для відстрілу гумовими кулями.
Про це "Українській правді" повідомили у понеділок у прес-службі поліції охорони.
"Співробітник поліції охорони приїхав до місця служби, зупинив свій автомобіль, із багажного відділення дістав 2 комплекти спецзасобів (один для себе, один – для напарника), закрив машину, підійшов до КП та почув, як під'їхало інше авто", – розповів УП співбесідник у поліції.
"З нього вийшли двоє невідомих у масках зі зброєю, вони, погрожуючи пістолетами відібрали у нього два комплекти спецзасобів і барсетку. У ній були його документи та його особистий засіб для відстрілу гумовими кулями", – зазначили у прес-службі.
Наразі у столиці оголошено план "Перехоплення".
Українська правда