У Києві невідомі відібрали у поліцейського пістолет

У Києві невідомі озброєні зловмисники відібрали пістолет для відстрілу гумовими кулями.

Про це "Українській правді" повідомили у понеділок у прес-службі поліції охорони.

"Співробітник поліції охорони приїхав до місця служби, зупинив свій автомобіль, із багажного відділення дістав 2 комплекти спецзасобів (один для себе, один – для напарника), закрив машину, підійшов до КП та почув, як під'їхало інше авто", – розповів УП співбесідник у поліції.

"З нього вийшли двоє невідомих у масках зі зброєю, вони, погрожуючи пістолетами відібрали у нього два комплекти спецзасобів і барсетку. У ній були його документи та його особистий засіб для відстрілу гумовими кулями", – зазначили у прес-службі.

Наразі у столиці оголошено план "Перехоплення".

Українська правда