Нуланд летить до Москви говорити про Донбас

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд летить до Москви, де буде обговорювати українське питання.

Про це повідомили у Державному департаменті США.

У вівторок запланована зустріч Нуланд з главою Держдепу Джоном Керрі в Брюсселі. Він буде виступати на заході з питань трансатлантичних відносин, організованому німецьким фондом Маршалла.

"Потім вона (Нуланд) відправиться в Москву, щоб зустрітися з високопоставленими російськими чиновниками для обговорення ситуації в східній частині України і подальших кроків по реалізації Мінських домовленостей на підтримку зусиль країн Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.