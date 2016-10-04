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Нуланд летить до Москви говорити про Донбас

Вівторок, 4 жовтня 2016, 01:56
Нуланд летить до Москви говорити про Донбас

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд летить до Москви, де буде обговорювати українське питання.

Про це повідомили у Державному департаменті США.

У вівторок запланована зустріч Нуланд з главою Держдепу Джоном Керрі в Брюсселі. Він буде виступати на заході з питань трансатлантичних відносин, організованому німецьким фондом Маршалла.

"Потім вона (Нуланд) відправиться в Москву, щоб зустрітися з високопоставленими російськими чиновниками для обговорення ситуації в східній частині України і подальших кроків по реалізації Мінських домовленостей на підтримку зусиль країн Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Теми: ДонбасРосія
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