У Кадирова підготовку замаху назвали "абсолютною брехнею"

Прес-секретар глави Чечні Рамзана Кадирова Альва Карімов спростував повідомлення ЗМІ про те, що на чеченського лідера на початку літа 2016 року готувався замах.



Про це у вівторок повідомляє російський "Інтерфакс".



"Ця (публікація) не відповідає дійсності від початку і до самого кінця. Ніяких спроб вчинити замах на главу Чеченської республіки в селі Беной, тим більше, в будинку, де він нібито зупиняється, не було", – заявив Карімов.



За його словами "абсолютною брехнею є повідомлення про те, що в цьому будинку була закладена, а згодом вилучена вибухівка".



Він заявив, що все сказане на цю тему, є вигадкою, а "час змовників – Умарова і Хаттаба – пройшло".



Раніше "Новая газета" повідомила, про невдалий замах на життя Кадирова. За даними джерел видання, змова була розкрита на початку літа, було затримано кілька десятків осіб.



Замах, згідно з повідомленням "Новой газети", готувався в селі Беной Ножай-Юртовського району, в резиденції, де зазвичай зупиняється Кадиров. Там заклали вибухівку, а в учасників змови пізніше вилучили цілий арсенал зброї – говорить джерело видання, яке брало участь в обшуках.



Карімов також заявив, що не виключає подання позову про наклеп проти "Новой газети".