В РФ заявили, що СБУ планує арешти російських офіцерів СЦКК

У Міноборони Росії заявили, що українські спецслужби планують арешти російських офіцерів Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) за шпигунство.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

"Акція СБУ із затриманням російських військовослужбовців за звинуваченням у нібито "шпигунстві" буде реалізована в ході майбутньої ротації російського контингенту СЦКК", - йдеться в заяві.

Як відомо, російські офіцери, які перебувають на території України за взаємною домовленістю російського і українського керівництва повинні надавати допомогу представникам Спільної моніторингової місії ОБСЄ в контролі припинення бойових дій.