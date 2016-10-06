Винищувачі чотирьох країн піднімалися на перехоплення бомбардувальників РФ

ВПС Норвегії, Британії, Франції та Іспанії піднімали в повітря свої перехоплювачі в міру того, як два російські бомбардувальники Ту-160 наближалися до повітряних кордонів кожної з цих країн.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Відзначається, що описуваний інцидент мав місце ще 22 вересня, проте подробиці стали відомі лише нещодавно, коли було оприлюднено заяву французького міністерства оборони.

У ній повідомляється, що військові Норвегії першими виявили пару російських бомбардувальників біля північних кордонів країни. По тривозі в повітря були підняті два винищувачі F-16, які супроводили російські літаки в сторону півночі Шотландії.

Після цього Британія підняла в повітря винищувачі "Тайфун" з бази Королівських ВПС Лоссімут на перехоплення бомбардувальників, які в той момент перебували на захід від Шетландських островів. Як заявили тоді ВПС Британії, російські літаки не вторгалися в повітряний простір країни.

Потім російські бомбардувальники пройшли вздовж західного узбережжя Ірландії, після чого були перехоплені двома французькими винищувачами "Рафаль" в 100 км від узбережжя Бретані. Як повідомило міністерство оборони Франції, ще два "Рафаля" піднімалися в повітря на підмогу своїм товарищам по мірі того, як Ту-160 просувалися на південь.

Пізніше Іспанія була змушена відправити два своїх літака F-18 на перехоплення бомбардувальників на північ від Більбао. Після цього російські літаки здійснили розворот і рушили в зворотному напрямку. Вважають, що на зворотному шляху їх перехоплення вже не здійснювався.