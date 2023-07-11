Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під час заколоту "вагнерівці" дійшли до ядерної бази "Воронєж-45" – Буданов

"Українська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 06:23
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази Воронєж-45 – Буданов
Кирило Буданов. Фото УП

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що під час заколоту Пригожина в Росії "вагнерівці" мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі "Воронєж-45".

Джерело: Буданов в інтерв'ю Reuters

Деталі: Слова Буданова свідчать, що "вагнерівці" просунулися набагато далі вглиб Росії, ніж вважалося спочатку.

Реклама:

Як зазначає видання, слід однієї з груп "вагнерівців", за якою можна було спостерігати у відкритих джерелах, "обривався" приблизно за 100 км від ядерної бази "Воронєж-45".

Буданов зазначив, що бойовики "Вагнера" дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб "підняти ставки" свого заколоту.

Минулого місяця, коли сили "Вагнера" просувалися до Москви, група військової техніки попрямувала на схід, до російської військової бази, на якій, за повідомленнями в Інтернеті та місцевих жителів, зберігається ядерна зброя.

ВІДЕО ДНЯ

"Тому що якщо ви готові воювати до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", – сказав Буданов.

За його словами, єдиним бар'єром між "вагнерівцями" і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища.

"Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили", – розповів Буданов.

Очільник розвідки уточнив, що на базі "Воронєж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна вмістити в рюкзак.

Близьке до Кремля підтвердило частину розповіді Буданова. Контингенту "Вагнера" "вдалося потрапити в зону особливого інтересу, в результаті чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси", – повідомило джерело без деталей.

Американські офіційні особи висловили сумніви щодо заяви Буданова, заявивши, що вони не мають жодних доказів того, що ядерна зброя або пристрої були під загрозою під час заколоту.

Заява Буданова є першим офіційним припущенням, що бойовики "Вагнера" впритул наблизилися до отримання ядерної зброї під час повстання, яке становить значний виклик авторитету президента Росії Володимира Путіна.

Reuters зазначає, що Буданов не надав доказів на підтвердження своїх слів і відмовився повідомити, які дискусії, якщо такі були, відбувалися зі Сполученими Штатами та іншими союзниками з приводу цього інциденту. Він також не сказав, чому бойовики згодом відступили.

Передісторія:

Теми: БудановВагнерРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Буданов
Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов
Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: