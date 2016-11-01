МЗС попросило Раду Європи оцінити е-декларування
Міністерство закордонних справ України звернулося до Ради Європи з проханням оцінити відповідність системи електронного декларування європейським стандартам щодо дотримання права на приватність.
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі ICTV, передає УНІАН.
За її словами, до 1 квітня 2017 року мають задекларувати свої статки ще до 300 тисяч осіб.
У зв'язку з цим дипломат зауважила, що стосовно цих осіб, які повинні подавати декларації під час другого етапу декларування з 1 січня до 1 квітня 2017 року, буде вестися діалог з Радою Європи і Європейською комісією щодо того, наскільки законодавчі зміни до системи декларування дійсно потрібні.
"Ми в діалозі з Європейською комісією продовжуємо оцінювати питання щодо того, наскільки ми досягли балансу між публічним інтересом та правом на приватність, оскільки, на наш погляд, баланс ми не досягли. І ризик того, що це електронне декларування буде розповсюджено і поширено ще на додаткову кількість людей, а це в 10 разів більше, ніж зараз, воно звичайно не дає нам права зупинятися на тому, що є зараз", - сказала Зеркаль.
Вона додала, що Міністерство закордонних справ звернулося до експертів Ради Європи на предмет відповідності системи е-декларування міжнародним стандартам.
"І ми вже звернулися до Ради Європи з проханням оцінити... з точки зору захисту персональних даних, наскільки українська система електронного декларування відповідає всім європейським критеріям", - сказала Зеркаль.
Вона зазначила, що європейська сторона пильно стежила за тим, щоб Україна завершила перший етап е-декларування в тому вигляді, якому він був затверджений.
Як відомо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.