Соратника Януковича захищає екс-міністр юстиції Австрії - ГПУ
Четвер, 3 листопада 2016, 06:00
Одним із захисників колишніх чиновників режиму екс-президента Віктора Януковича є екс-міністр юстиції Австрії.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
"Щоб ми так добре орієнтувалися і розуміли, хто нам протистоїть, то захисником одного з так званих колишніх" віпів "є колишній міністр юстиції Австрії", - повідомив він.
При цьому кого саме захищає екс-міністр Австрії, Єнін не назвав.
"Я не хотів би озвучувати цю інформацію", - зазначив він.