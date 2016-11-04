Нищук просить європейців провести аудит для Мінкульту

Україна просить Єврокомісію провести функціональний аудит Міністерства культури.

Про це заявив міністр культури Євген Нищук, доповідаючи перед депутатами під час години уряду у Верховній Раді.

"Вже наступного року в нас буде проведено огляд культурної політики в Україні з фокусом на культурній спадщин і процесах децентралізації у культурній сфері. Ці напівакадемічні, напівпрактичні результати будуть використовуватись потім у Мінкультури та місцевих органах влади для реформування системи врядування та здійснення культурної політики", – сказав він.

"Друге – це наше звернення до Європейської комісії щодо процесного і функціонального аудиту самого Міністерства культури", – заявив Нищук.

"Так, ми проводимо реорганізацію – але чи задовольняє це потреби сьогодення, чи це корелюється з кращими прикладами інших країн світу, і не однієї, а максимальної більшості? Бо в одній країні добре зі спадщиною, в іншій – з театром, у третій – з цирком, ще в іншій – з кіно…", – уточнив він.

"Буквально наприкінці листопада ми підписуємо з Єврокомісією контракт – і я певен, ми його підпишемо, – який відкриє вікно можливостей для проведення такого функціонального аудиту", – повідомив міністр.

Олена Рощенко, УП