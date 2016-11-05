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Amnesty International: в Криму все тугіше закручують гайки

Субота, 5 листопада 2016, 14:16

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International констатує повсюдне звужування свобод самовираження, мирних зібрань та асоціацій, а також кримінальне переслідування інакомислення в Криму.

Про це заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії" дослідник Amnesty International по Україні, Молдові та Білорусі Красимир Янков, який у складі моніторингової місії Amnesty International відвідав Крим 26-30 вересня.

За словами Янкова, підсумки цієї поїздки будуть відображені в черговій доповіді організації, яку підготують орієнтовно в грудні цього року.

За його словами, основні тенденції в Криму залишаються незмінними: це повсюдне звужування свобод самовираження, мирних зібрань та асоціацій.

"Все це, так само як і відсутність ефективних розслідувань щодо тих людей, які були викрадені, ми відзначали ще на початку минулого року. Зараз всі ці тренди тільки посилюються", - сказав Янков.

"Більше того, сьогодні ми не просто говоримо про нехтування свободою слова та звужування прав на свободу самовираження, ми говоримо про кримінальне переслідування інакомислення. І на це ми хочемо особливо звернути увагу, тому що для нас очевидний факт того, що в Криму все тугіше закручують гайки. Дуже важко і страшно висловлювати свою позицію, якщо вона не відповідає офіційній позиції влади", - додав правозахисник.

За його словами, представники Amnesty International відвідали Верховний суд Криму, де розглядали "справу Ахтема Чийгоза" і поспілкувалися з ним особисто через відеозв'язок, а також зустрічалися з іншими представниками кримськотатарського Меджлісу, забороненого в Росії.

Вони також поспілкувалися з Миколою Семеною ‒ автором Крим.Реалії і Радіо Свобода, який зараз не має можливості виїхати з Криму на лікування, тому що перебуває під дією підписки про невиїзд у зв'язку з порушеною кримінальною справою. Також правозахисники поговорили з деякими родичами і адвокатами людей, обвинувачених у зв'язках з "Хізб ут-Тахрір".

Янков також заявив, що організації достеменно відомо про те, що Емір-Усеїна Куку, який перебуває в СІЗО за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір", неодноразово хотіли завербувати співробітники ФСБ.

"Вкрай неприємна історія сталася з його сином Бекіром Куку ‒ дев'ятирічним хлопчиком, на якого в школі співробітники ФСБ незаконно чинили тиск. Після чого, коли зареєстрували заяву матері Бекіра, їх сім'єю зацікавився місцевий інспектор у справах неповнолітніх, який зараз, за дорученням Слідчого комітету, з'ясовує, чому Емір-Усеїн Куку не захистив свого сина від тиску з боку невідомої людини. Все це в сумі ми розцінюємо, як тиск одночасно і на сім'ю Емір-Усеїна, так і на нього самого з метою примусити його співпрацювати зі слідством", - сказав правозахисник.

За його словами, Amnesty International організувала щодо Емір-Усеїна Куку акцію термінової допомоги.

"Ми попросили наших прихильників з усього світу, а це кілька десятків тисяч чоловік, щоб вони ознайомилися із ситуацією, що виникла навколо Емір-Усеїна Куку, і почали писати листи в посольство Росії або безпосередньо російській владі в Крим з вимогами негайно зупинити залякування родини Куку, а також негайно зняти звинувачення з самого Емір-Усеїна. Тому що, ми все розуміємо, і відсутність будь-яких доказів з боку звинувачення це підтверджує, що він зараз заарештований тільки тому, що відмовлявся співпрацювати з ФСБ, і займався правозахисною діяльністю (Куку був членом Контактної групи з прав людини в Криму ‒ КР) , іншими словами Емір-Усеїн Куку є в'язнем совісті", - сказав він.

За словами Янкова, Amnesty International організувала всього 5 акцій термінової допомоги щодо кримчан.

"Три активних: щодо Ільмі Умерова, Емір-Усеїна Куку та Ервіна Ібрагімова ‒ безслідно зниклого в Бахчисараї члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Четвертою була акція щодо Решата Аметова і п'ятою ‒ щодо Геннадія Афанасьєва", - зазначив представник Amnesty International.

Українська правда

Теми: Кримправа людини
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