Мей зажадала від парламенту не перешкоджати Brexit
Неділя, 6 листопада 2016, 06:01
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звернулася до парламенту з вимогою не створювати перешкод на шляху виходу країни з Євросоюзу, як це було вирішено на всенародному референдумі в червні.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Результати (референдуму) абсолютно зрозумілі. Вони законні. Ті члени парламенту і лорди, які жалкують про результати референдуму, повинні прийняти те, що вирішив народ", - йдеться в заяві прем'єра.
Як повідомлялося Високий суд Лондона зажадав від прем'єр-міністра не приймати рішень з приводу Brexit без схвалення парламенту.
Мей додала, що в даний час важливіше продумати найбільш сприятливі для країни шляху виходу, стратегію переговорів з ЄС, щоб "зробити укласти найвигіднішу для Британії угоду".