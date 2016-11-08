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ЄС пропонує допомогу у поверненні вкрадених активів – Петренко

Вівторок, 8 листопада 2016, 06:32

В Європейському союзі запропонували допомогу в розробленні та ухваленні в Україні законодавства, що дасть можливість повертати державі незаконно отримані активи.

Про це за підсумками зустрічі з послом, головою Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґом Мінґареллі повідомив мінстр юстиції України Павло Петренко.

"Окремим пунктом діалогу стало розроблення та прийняття в Україні законодавства, яке дасть можливість повертати державі незаконно отримані активи. Зокрема пан Посол запропонував провести окрему зустріч з експертами ЄС та в деталях обговорити дане питання", - написав Петренко у facebook.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Верховна Рада вчергове відмовилася включити до порядку денного сесії урядовий законопроект про повернення державі вкрадених активів.

Як відомо, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.

Теми: ПетренкоЄС
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