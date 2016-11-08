У Міноборони заявили, що їм не поставили зимові шапки і теплі речі

Міноборони заявляє про брак зимових шапок, курток і білизни для видачі військовослужбовцям.

Про це на брифінгу повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк, передають Українські Новини.

"Для видачі військовослужбовцям бракує зимових шапок, флісових курток-утеплювачів і теплоъ білизни, які не надійшли в Міноборони у встановлені терміни від підприємств виробників", - сказала вона.

За словами Гаврилюк, Міноборони розраховує, що недостатній одяг надійде від виробників в другій половині листопада.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міноборони заявило про речове забезпечення військових в зоні проведення антитерористичної операції на 100%.