У Міноборони заявили, що їм не поставили зимові шапки і теплі речі
Вівторок, 8 листопада 2016, 09:51
Міноборони заявляє про брак зимових шапок, курток і білизни для видачі військовослужбовцям.
Про це на брифінгу повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк, передають Українські Новини.
"Для видачі військовослужбовцям бракує зимових шапок, флісових курток-утеплювачів і теплоъ білизни, які не надійшли в Міноборони у встановлені терміни від підприємств виробників", - сказала вона.
За словами Гаврилюк, Міноборони розраховує, що недостатній одяг надійде від виробників в другій половині листопада.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Міноборони заявило про речове забезпечення військових в зоні проведення антитерористичної операції на 100%.