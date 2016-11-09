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Росія не пускає консулів до Панова – МЗС протестує

Середа, 9 листопада 2016, 10:59

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з недопуском консулів до громадянина України Євгена Панова, незаконно затриманого на території окупованої АР Крим і пізніше переміщеного на територію Росії.

Про це йдеться в повідомленні МЗС, оприлюдненому 8 листопада.

За інформацією адвоката, Панова примусили написати заяву про відмову від представлення його інтересів консульськими посадовими особами України, тим самим позбавивши нашого співвітчизника права на консульський захист.

"З огляду на зазначене, вимагаємо від російської сторони забезпечити дотримання прав громадянина України Панова, негайно допустити до нього консульських посадових осіб України відповідно до міжнародних зобов’язань Російської Федерації", наголошують у зовнішньополітичному відомстві..

Дипломати закликали міжнародне співтовариство, міжнародні організації у сфері прав людини, правозахисні організації Росії дати оцінку кричущим фактам порушень російською стороною прав утримуваних в Росії громадян України та продовжити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою їх найскорішого звільнення та повернення в Україну.

Як повідомлялося раніше, адвокати затриманого в окупованому Криму Еагенія Панова Ольга і Дмитро Дінзе не змогли потрапити до свого підзахисного в Лефортово в Москві.

Як відомо, 10 серпня у ФСБ РФ повідомили, що у Криму затримано громадянина України Євгена Панова, якого назвали "одним з організаторів терактів, які готуються в Криму".  Брат Панова вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Ще одному затриманому у цій справі Андрію Захтію  5 вересня слідчі органи РФ висунули звинувачення у пособництві тероризму.

У жовтні стало відомо, що Панова та Захтія перевезли до московського СІЗО "Лефортово", після цього правозахисниця бачила криваві рани від наручників на руках Панова і Захтія, а також шрами на обличчі. 

Теми: Росіяправа людиниМЗС
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