Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не пускает консулов к Панову – МИД протестует

Среда, 9 ноября 2016, 10:59

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с недопуском консулов ​​к гражданину Украины Евгения Панова, незаконно задержанного на территории оккупированной АР Крым и позже перемещенного на территорию России.

Об этом говорится в сообщении МИД, обнародованном 8 ноября.

По информации адвоката, Панова заставили написать заявление об отказе от представления его интересов консульскими должностными лицами Украины, тем самым лишив нашего соотечественника права на консульскую защиту, отмечают в МИД.

"Учитывая указанное, требуем от российской стороны обеспечить соблюдение прав гражданина Украины Панова, немедленно допустить к нему консульских должностных лиц Украины в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации", подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты призвали международное сообщество, международные организации в области прав человека, правозащитные организации России дать оценку вопиющим фактам нарушений российской стороной прав удерживаемых в России граждан Украины и продолжить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью их скорейшего освобождения и возвращения в Украину.    

Как сообщалось ранее, адвокаты задержанного в оккупированном Крыму Еагения Панова Ольга и Дмитрий Динзе не смогли попасть к своему подзащитному в Лефортово в Москве.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панова, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму". Брат Панова считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Еще одному задержанному по этому делу - Андрею Захтию - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

13 октября стало известно, что Панова и Захтия перевезли в московское СИЗО "Лефортово", после этого правозащитники видели кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтия, а также шрамы на лице.

     

Темы: Росcияправа человекаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Росcия
ISW проанализировал, для чего Кремль манипулирует "зерновым соглашением"
Сопротивление рассказало, как захватчики готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях
Vittoria mutilata и украинская победа
Последние новости
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
Все новости...
Реклама: