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У Торецьку бойовики поранили жителя, у Мар'їнці пошкодили будинки

Середа, 9 листопада 2016, 14:43

Бойовики т.зв. "ДНР" майже добу не припиняли обстрілювати підконтрольну українській владі територію Торецька, у середу травми отримав 40-річний чоловік.

Як повідомляє поліція Донецької області, медики повідомили Торецькому відділенню поліції, що каретою "швидкої допомоги" доставлено 40-річного жителя с. Верхньоторецьке з пораненням ніг.

За попередніми даними, госпіталізований отримав травму близько 11:30 у результаті артобстрілу за місцем проживання.

Правоохоронці не можуть поспілкуватися з потерпілим, доки той в операційній.

На місці події працюють поліцейські, які надають допомогу мирним жителям, фіксують наслідки обстрілів.

Відомості за фактом обстрілу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Крім того, у житловому секторі Мар'їнки, де близько 19 години вечора у вівторок, 8 листопада, почалися обстріли, зафіксовано прямі влучення на вулицях Ворошилова, Заводській і Леніна.

Уже відомо про 4 ушкодження, це житлова багатоповерхівка й кафе, яке не працює, також 2 житлових будинки.

Потерпілих серед мирних жителів немає. На місці обстрілу працює поліція.

 
Пошкодження у Мар'їнці
фото поліції
 
 
 
 
 
 

По завершенні обстрілів буде відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові діїполіція
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