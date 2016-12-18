Савченко не зобов'язана повідомляти СБУ про переговори з бойовиками – Тандіт

Народний депутат Надія Савченко під час спілкування з представниками СБУ за підсумками поїздки до Мінська, де вона провела зустріч з ватажками бойовиків "ДНР" та "ЛНР", розкрила подробиці розмови з Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт, пише "Укрінформ".

"Ми її детально опитали, вона відповіла на ті запитання, які їй були поставлені й цікавили СБУ. Ми знаємо, з її слів, детально про зустріч, яка проходила в Мінську, ми знаємо, хто брав участь у цій зустрічі, як вона проходила", - сказав Тандіт.

Він нагадав, що згідно з українським законодавством, ватажки "ДНР" і "ЛНР" є злочинцями.

Відповідаючи на запитання, чи надала Савченко на майбутнє гарантії того, що буде інформувати спецслужбу про плани подібних візитів і зустрічей, радник глави відомства відповів, що статус нардепа не зобов'язує її до цього.

"Гарантій ніхто не може дати. Є певна процедура. Савченко поки ще є нардепом. Нардепи, на жаль, не звітують СБУ", - резюмував він.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

13 грудня Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній парламентській фракції.

15 грудня "Батьківщина" прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу фракції.

Пізніше стало відомо, що народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

У суботу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що поїздки народних депутатів в інші країни, зокрема, Білорусь, вимагають узгодження з МЗС, оскільки парламентарії мають доступ до державної таємниці.