Савченко не обязана сообщать СБУ о переговорах с боевиками - Тандит

Народный депутат Надежда Савченко во время общения с представителями СБУ по итогам поездки в Минск, где она провела встречу с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР", раскрыла подробности разговора с Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, пишет "Укринформ".

"Мы его подробно опросили, она ответила на те вопросы, которые ей были поставлены и интересовали СБУ. Мы знаем, по ее словам, подробно о встрече, которая проходила в Минске, мы знаем, кто принимал участие в этой встрече, как она проходила" - сказал Тандит.

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству, главари "ДНР" и "ЛНР" являются преступниками.

Отвечая на вопрос, предоставила ли Савченко на будущее гарантии того, что будет информировать спецслужбу о планах подобных визитов и встреч, советник главы ведомства ответил, что статус нардепа не обязывает ее к этому.

"Гарантий никто не может дать. Есть определенная процедура. Савченко пока еще является нардепом. Нардепы, к сожалению, не отчитываются перед СБУ", - резюмировал он.

Как известно, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной парламентской фракции.

15 декабря "Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

В субботу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что поездки народных депутатов в другие страны, в частности, Беларусь, требуют согласования с МИД, поскольку парламентарии имеют доступ к государственной тайне.