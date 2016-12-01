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Більшість українців висловилися за референдум щодо статусу ОРДЛО

Четвер, 1 грудня 2016, 23:25

42,3% опитаних українців вважають, що питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей необхідно виносити на всеукраїнський референдум.

Про це свідчать дані опитувань, оприлюднені Центром Разумкова.

Згідно з результатами дослідження, відносна більшість респондентів (42,3%) вважають, що питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей необхідно виносити на всеукраїнський референдум. Не підтримують таку ідею 33,2% опитаних, а решта (24,4%) не визначилися.

Якби відбувався референдум про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, то половина населення (49,6%) взяла б у ньому участь, чверть населення (25,5%) - не взяла б, а ще чверть опитаних (24,4%) не визначилися.

Респондентам також ставилося питання, як би вони проголосували, якби відбувався референдум про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і треба було обрати один з двох варіантів дій української влади щодо тимчасово окупованих територій: надання цим територіям особливого статусу чи офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляція.

За даними опитування, абсолютна більшість тих, хто взяв би участь у референдумі (53,6%), підтримали б офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляцію до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України.

29,6% тих, хто взяв би участь у референдумі, підтримали б надання цим територіям особливого статусу, амністію для учасників сепаратистських рухів, які не скоїли тяжких злочинів, та проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України. Ще 16,8% опитаних не визначилися з відповіддю.

Дослідження проведено з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теми: опитуванняДонбасреферендум
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