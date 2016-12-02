Порошенко не бачить прогресу щодо "дорожньої карти" Мінська
П'ятниця, 2 грудня 2016, 13:30
Президент Петро Порошенко заявив про відсутність прогресу в обговоренні проекту "дорожньої карти" щодо імплементації Мінських угод в Нормандські форматі.
Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю в Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми констатуємо відсутність будь-якого прогресу в плані обговорення та узгодження дорожньої карти", - сказав глава держави.
Президент нагадав, що під час переговорів в Нормандські форматі була досягнута домовленість узгодити проект "дорожньої карти" виконання Мінських угод.
"Мені приємно констатувати, що в України, Франції та Німеччини спільні позиції з приводу "дорожньої карти". На жаль, за моєю інформацією, Росія приїхала взагалі без позиції", - сказав Порошенко.