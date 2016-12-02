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Порошенко не видит прогресса по проекту "дорожной карты" Минска

Пятница, 2 декабря 2016, 13:30

Президент Петр Порошенко заявил об отсутствии прогресса в обсуждении проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений в Нормандском формате.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы констатируем отсутствие любого прогресса в плане обсуждения и согласования дорожной карты ", – сказал глава государства.

Президент напомнил, что во время переговоров в Нормандском формате была достигнута договоренность согласовать проект "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

"Мне приятно констатировать, что у Украины, Франции и Германии совместные позиции по поводу "дорожной карты". К сожалению, по моей информации, Россия приехала вообще без позиции", - сказал Порошенко.

Темы: ПорошенкоМинские соглашения
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