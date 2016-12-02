Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У п’ятницю по Богданівці стріляв снайпер

П'ятниця, 2 грудня 2016, 19:39

Проросійські бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів проросійські війська обстріляли Новозванівку, Малинове та Новоолександрівку. Новотошківське та Балку Кошарну - зі 120-мм мінометів.

"На Маріупольському напрямку під вогонь мінометів потрапило Широкине. БМП вела вогонь по Новогригорівці та Мар’їнці, а з стрілецької зброї обстрілювали Новомихайлівку та Павлопіль. По Богданівці вів вогонь снайпер", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку, за даними штабу АТО, з мінометів були обстріляні Авдіївка, Луганське та Верхньоторецьке. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське та Кірове.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: