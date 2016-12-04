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Сирійські повстанці заявили, що не залишать Алеппо

Неділя, 4 грудня 2016, 00:15

Командири загонів сирійських повстанців заявили, що не мають наміру здавати східне Алеппо урядовим силам.

Про це заявив представник угруповання "Фастакім", яке належить до об'єднання "Вільна сирійська армія", пише DW.com.

"Я запитав в угруповань, вони сказали: ми не здамося", - зазначив Закарія Малахіфджі, який представляє політичне крило угруповання "Фастакім".

 За його словами, військові командири заявили, що не залишатимуть місто.

"Немає жодних проблем із коридорами для виходу цивільних осіб, але ми не залишатимемо місто", - наголосив Малахіфджі, переказуючи слова командирів збройних угруповань.

Як повідомлялося, у Сирії війська Башара Асада та їхні союзники у ніч 3 грудня взяли під контроль ще один район Алеппо - Тарік аль-Баб.

Понад 300 цивільних жителів Алеппо загинули, відколи урядові війська 15 листопада відновили наступ на східу частину міста. 

Перехід під повний контроль уряду східного Алеппо, яке повстанці утримували з 2012 року, може стати найбільшою втратою для сирійської опозиції за більш ніж 5 років, які триває громадянська війна у країні.

Теми: Сирія
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