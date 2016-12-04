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Китай заявив протест Трампу за його розмову з лідером Тайваню

Неділя, 4 грудня 2016, 01:52

Міністерство закордонних справ КНР направило Дональду Трампу офіційний протест у зв'язку з телефонною розмовою, яка відбулась у обраного американського президента з лідером Тайваню Цай Інвень.

Про це пише BBC.

Китай розглядає Тайвань не як суверенну держава, а як власну провінцію, і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем.

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Закон закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин, і тому сам факт такої розмови став помітною політичною подією.

Як повідомило державне китайське агентство "Сіньхуа", Пекін закликав США "ретельно і належним чином ставитися до тайваньського питання, щоб уникнути непотрібних ускладнень в американо-китайських відносинах".

Міністр закордонних справ Китаю Ван І назвав телефонну розмову "дешевим фокусом Тайваню".

У заяві групи, яка займається питаннями передачі влади в США, говориться, що Трамп під час телефонної розмови обговорив з Цай Інвень "тісні зв'язки в сфері економіки, політики і безпеки".

У команді обраного президента також повідомили, що в січні цього року Дональд Трамп вітав Цай Інвень з обранням на пост президента Тайваню.

В американській адміністрації, яка йде, заявили, що ця розмова не служить сигналом будь-яких змін в політиці США. За даними американських ЗМІ, в Білому домі дізналися про дзвінок вже після того, як він відбувся.

Представниця Трампа також заявила, що він "чудово обізнаний" про політику США щодо Тайваню.

Теми: КитайСШАТрамп
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