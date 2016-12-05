Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі спалили автомобіль місцевого депутата від Опоблоку

Понеділок, 5 грудня 2016, 23:42

В Одесі на закритій автостоянці невідомі особи спалили автомобіль керівника Приморської районної парторганізації Опозиційного блоку, депутата Одеської міської ради Богдана Гіганова.

Про це повідомила прес-служба партії.

В Одеській регіональної організації Опозиційного блоку впевнені, що цей злочин скоєний виключно з політичних мотивів і пов'язаний з тим, що члени команди Опозиційного блоку, як стверджується в повідомленні, відкрито і обгрунтовано критикують мера Одеси Геннадія Труханова.

 

За фактом підпалу і знищення особистого майна порушено кримінальну справу.

Водночас одеське видання "Думська" звернуло увагу на те, що в декларації про доходи, яку Гіганов подав під час виборів 2014 року, ніяких машин ні за ним, ні за членами його сім'ї не числиться.

Теми: ОдесаОпозиційний блок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Одеса
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: