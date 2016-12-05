В Одесі спалили автомобіль місцевого депутата від Опоблоку

В Одесі на закритій автостоянці невідомі особи спалили автомобіль керівника Приморської районної парторганізації Опозиційного блоку, депутата Одеської міської ради Богдана Гіганова.

Про це повідомила прес-служба партії.

В Одеській регіональної організації Опозиційного блоку впевнені, що цей злочин скоєний виключно з політичних мотивів і пов'язаний з тим, що члени команди Опозиційного блоку, як стверджується в повідомленні, відкрито і обгрунтовано критикують мера Одеси Геннадія Труханова.

За фактом підпалу і знищення особистого майна порушено кримінальну справу.

Водночас одеське видання "Думська" звернуло увагу на те, що в декларації про доходи, яку Гіганов подав під час виборів 2014 року, ніяких машин ні за ним, ні за членами його сім'ї не числиться.