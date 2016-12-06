В 5 областях і Києві захворюваність на грип перевищила епідпоріг

У п'яти областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За період з 28 листопада по 6 грудня на грип та ГРВІ захворіло 229 448 осіб, з них 69,5% - діти у віці до 17 років.

Епідпоріг захворюваності перевищено в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Луганській і Чернівецькій областях, а також в столиці.

Найвищий показник захворюваності на 100 тис населення зареєстрований в Київській області, найнижчий - у Закарпатській.

Повідомляється, що за звітний тиждень темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років виріс на 10,6% і 19,5% відповідно.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 45346 осіб.