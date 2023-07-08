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У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати

Катерина ТищенкоСубота, 8 липня 2023, 23:50
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
фото МОЗ

95% перших проб ґрунту в Херсоні й на Миколаївщині на територіях, де повністю спала вода після затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, відповідають гігієнічним вимогам.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно: "У Херсоні та на Миколаївщині відібрано перші 23 проби ґрунту на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення.

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Дослідження дозволяють встановити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення.

Станом на 4 липня, 95% проб відповідають гігієнічним вимогам. У 5% проб, відібраних в районі річкового порту Херсона, зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками".

Деталі: У МОЗ пояснили, що йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію. Ці інфекційні захворювання передаються через контакт із забрудненими речовинами.

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Щоб запобігти ймовірному зараженню, людям важливо уникати контакту зі забрудненим ґрунтом, зокрема під час обробки землі для сільськогосподарських потреб, а також не вживати забруднені овочі і фрукти й не використовувати воду з криниць на забрудненій території.

У разі виникнення таких симптомів, як діарея, блювота, біль у животі або інших ознак захворювання, важливо звернутися до лікаря якомога швидше.

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Передісторія:

Теми: МОЗХерсонКаховська ГЕСМиколаївська область
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