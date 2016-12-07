Уряд звільнив заступника Насалика, якого рік тому притримав Яценюк
Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ігоря Діденка.
Про це повідомило джерело в уряді, передають Українські новини.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу.
За словами співрозмовника, Діденко звільнений за власним бажанням.
Він був призначений заступником міністра енергетики в травні 2014 року і відповідав на цій посаді за державну політику в нафтогазовому секторі.
Як відомо, у грудні 2015 року Діденко написав заяву про відставку, яку прийняв на той момент міністр Володимир Демчишин, але Кабмін під керівництвом екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка відмовився його звільняти.
22 липня 2016 Кабінет Міністрів призначив його заступником міністра енергетики з питань євроінтеграції.
Діденко з серпня 1999 року по квітень 2000 року обіймав посаду першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України". З квітня по червень 2000 року він виконував обов'язки голови правління "Нафтогазу".
У лютому 2008 року Діденко знову був призначений першим заступником глави правління НАК "Нафтогаз України", пропрацювавши на цій посаді до 24 березня 2010 року.
У липні 2010 року він був заарештований за обвинуваченням посадових осіб НАК "Нафтогаз України" і Державної митної служби в розтраті належного компанії RosUkrEnergo природного газу та його незаконному розмитненні в лютому-березні 2009 року.
У вересні 2011 року Печерський райсуд Києва засудив Діденка до 3 років позбавлення волі умовно, після чого він був звільнений з-під арешту.