Уряд звільнив заступника Насалика, якого рік тому притримав Яценюк

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ігоря Діденка.

Про це повідомило джерело в уряді, передають Українські новини.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу.

За словами співрозмовника, Діденко звільнений за власним бажанням.

Він був призначений заступником міністра енергетики в травні 2014 року і відповідав на цій посаді за державну політику в нафтогазовому секторі.

Як відомо, у грудні 2015 року Діденко написав заяву про відставку, яку прийняв на той момент міністр Володимир Демчишин, але Кабмін під керівництвом екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка відмовився його звільняти.

22 липня 2016 Кабінет Міністрів призначив його заступником міністра енергетики з питань євроінтеграції.

Діденко з серпня 1999 року по квітень 2000 року обіймав посаду першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України". З квітня по червень 2000 року він виконував обов'язки голови правління "Нафтогазу".

У лютому 2008 року Діденко знову був призначений першим заступником глави правління НАК "Нафтогаз України", пропрацювавши на цій посаді до 24 березня 2010 року.

У липні 2010 року він був заарештований за обвинуваченням посадових осіб НАК "Нафтогаз України" і Державної митної служби в розтраті належного компанії RosUkrEnergo природного газу та його незаконному розмитненні в лютому-березні 2009 року.

У вересні 2011 року Печерський райсуд Києва засудив Діденка до 3 років позбавлення волі умовно, після чого він був звільнений з-під арешту.