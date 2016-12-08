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Аваков: У таємній квартирі Азарова знайшли "цікаві документи"

Четвер, 8 грудня 2016, 19:45

Мінстр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у квартирі-схроні екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова знайшли "цікаві документи".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у четвер.

"Крім картин і портретів Азарова, його пістолетів і шабель є і багато цікавих документів… вивчаємо", - написав він.

Аваков також повідомив, що попросив слідство, передати до кінця розслідування експонати в музей.

Як відомо, у четвер Київські поліцейські виявили квартиру із речами прем’єра-втікача Миколи Азарова.

У ній було знайдено десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям, оригінали творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна та Нікоса Сафронова, столове срібло, пам’ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім’я Азарова.

Українська правда

Теми: АваковАзаров
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