Аваков: У таємній квартирі Азарова знайшли "цікаві документи"
Четвер, 8 грудня 2016, 19:45
Мінстр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у квартирі-схроні екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова знайшли "цікаві документи".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у четвер.
"Крім картин і портретів Азарова, його пістолетів і шабель є і багато цікавих документів… вивчаємо", - написав він.
Аваков також повідомив, що попросив слідство, передати до кінця розслідування експонати в музей.
Як відомо, у четвер Київські поліцейські виявили квартиру із речами прем’єра-втікача Миколи Азарова.
У ній було знайдено десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям, оригінали творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна та Нікоса Сафронова, столове срібло, пам’ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім’я Азарова.
Українська правда