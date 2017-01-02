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Клімкін та новий глава ОБСЄ два дні проведуть на Донеччині

Понеділок, 2 січня 2017, 15:30
Клімкін та новий глава ОБСЄ два дні проведуть на Донеччині

3 та 4 січня глава МЗС України Павло Клімкін та голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України. 

"Метою візиту є ознайомлення Курца на початку головування Австрії в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією РФ проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій", - зазначили у відомстві.

Також Клімкін та Курц обговорять перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ в Україні для ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських угод. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбасМЗС
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