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Суд знову розгляне клопотання про арешт Курченка

Вівторок, 3 січня 2017, 05:47
Суд знову розгляне клопотання про арешт Курченка

Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергія Курченко.

Про це написав адвокат Юрій Сухов у facebook.

"Завтра (3 січня – Ред) в Печерському суді починається епопея з обрання втретє запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно Курченка С.В.", - написав він.

Як повідомлялося, 28 грудня апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і арешт Курченка.

Як відомо, 22 березня минулого року Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру  за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Курченкосуд
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