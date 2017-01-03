Суд знову розгляне клопотання про арешт Курченка

Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергія Курченко.

Про це написав адвокат Юрій Сухов у facebook.

"Завтра (3 січня – Ред) в Печерському суді починається епопея з обрання втретє запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно Курченка С.В.", - написав він.

Як повідомлялося, 28 грудня апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і арешт Курченка.

Як відомо, 22 березня минулого року Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.