Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині затори через сніг, на Закарпатті знайшли лижника-блукальця

П'ятниця, 6 січня 2017, 18:41

На території Закарпатської області з 4 по 6 січня рятувальниками надано допомогу в буксируванні та вивільненні з снігових заметів 103 автомобілів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у п’ятницю ввечері.

Станом на 8 ранку 6 січня проїзд по автошляхах державного значення області та перевалах, що проходять через них, було забезпечено у нормальному режимі.

Водіям великовагового транспорту, котрі не можуть самостійно здолати слизьку дорогу, рятувальники ДСНС надають допомогу у буксируванні.

 

Відключень від електропостачання не зафіксовано.

Наслідки сходження лавин у Хустському, Тячівскьому та Рахівському районах ліквідовано. Жертв та травмованих внаслідок сходження снігових мас та снігопадів немає.

 

О 15:30 на "101" надійшло повідомлення, що у неподалік від полонини Крачуняска Свидовецького хребта, що у Рахівському районі, під час катання на лижах загубився 32-річний мешканець Одеси. За годину рятувальники доправили його до турбази на Драгобраті.

У Львівській області проїзд автошляхами державного значення забезпечено.

За 5 січня рятувальників області 4 рази залучали до ліквідації наслідків складних погодних умов. Зокрема, рятувальники витягнули із снігового замету автомобіль "швидкої" в с. Пасіки-Зубрицькі. Також відбуксирували 2 легкових автомобілів в м. Борислав та м. Турка.

У Львові підрозділи ДСНС дістали з кювету автобус.

На Волині рятувальники 5 разів допомогали громадянам, які потрапили у снігові замети на автошляхах, витягнули 3 вантажні автомобілі, один легковий автомобіль та пасажирський автобус.

В Одеській області станом на 17 годину 6 січня утворились дві ділянки з заторами автотранспорту на автодорозі Одеса-Рені в Татарбунарському районі за межами с. Спаське та в Ізмаїльському районі за межами с. Кринички. Наразі з затору вилучено 16 автомобілів.

На території Миколаївської області з ранку 6 січня суттєво погіршилися погодні умови, що супроводжувалися снігопадом та поривчастим вітром.

 

Рятувальники надали допомогу в буксируванні легкового автомобіля, який зупинився на Інгульському мосту Миколаєва, а також водіям у Березанському та Вознесенському районах.

 

За прогнозами Укргідрометцентру, 6-8 січня – різке похолодання, на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей – сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см, хуртовини, снігові замети, посилення вітру до 15-20 м/с. У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

По всій Україні відкрито пункти обігріву.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погодадорогиДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Працюють пункти обігріву, а лікарі дають поради від переохолодження
Через снігопади рух транспорту обмежили вже в шістьох областях
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: