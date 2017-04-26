Хроніка 26 квітня. Вихід Фірташа на сцену і "екстремістський" український прапор

Найцікавіше: 2001. Ющенко йде, щоб повернутися 2006. Українці дізнаються про Фірташа 2011. Лукашенко виявив вошивість влади Януковича 2014. Екстремізм через український прапор

2001, четвер

Верховна Рада відправила у відставку уряд Віктора Ющенка. Недовіра Кабміну набрала 263 голоси. "Я не йду з політики, я йду, щоб повернутися", – пообіцяв Ющенко у своєму заключному слові.

2002, п'ятниця

$300 становить зарплата прем'єра Анатолія Кінаха, повідомив він сам. Кінах зізнався, що відчуває "деяку моральну незручність" через те, що його зарплата в 5-6 разів більше середньої по країні зарплати і пенсії.

2003, субота

Президент Леонід Кучма звільнив Олександру Кужель із крісла голови Держкомітету з питань регуляторної політики і підприємництва. В Адміністрації президента це пояснили недоліками у сфері регулювання алкоголю та тютюну.

2004, понеділок

Україна скоригувала курс євроінтеграції, відмітив перший віце-прем'єр Микола Азаров. "Ми зосередилися не на вступі, а на створенні в Україні економічних, соціальних і правових стандартів, які дозволять не проситися до ЄС, а спокійно вирішувати – чи вступати, чи ні", – пояснив він.

А в МЗС заявили, що Україна зазнала фіаско, намагаючись інтегруватися до Європи за польським зразком.

2005, вівторок

– Екс-керуючий справами президента Ігор Бакай має російське громадянство, повідомив російський посол Віктор Чорномирдін. В українському МВС розповіли, що Росія відмовилася відповідати на запит щодо громадянства Бакая.

– Росія не визнає український кордон у Керченській протоці. За словами росіян, адміністративного кордону на воді між УРСР і РРФСР не існувало, тому РФ пропонує використовувати акваторію Керченської протоки спільно.

– Правоохоронці затримали начальника Придніпровської залізниці Олександра Мамота. Йому інкримінується зловживання службовим становищем та розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

2006, середа

– Громадськість дізналася про Дмитра Фірташа та Івана Фурсіна. Стало відомо, що саме вони – бенефіціарії 50-відсоткової частки Raiffeisen Investment AG у компанії RosUkrEnergo. Фірташу належить 90% акцій, Фурсіну – 10%.

– Севастопольська міська рада визнала російську мову в Севастополі регіональною і такою, що потребує охорони і розвитку.

– Останній день роботи Верховної Ради четвертого скликання. "Моя совість чиста! Я зробив усе й навіть більше, наскільки це було можливо за тих обставин, якими мене випробовувала доля", – сказав у прощальній промові спікер Володимир Литвин.

– США хочуть забезпечити вступ України до НАТО в найближчі два роки, до завершення президентського терміну Джорджа Буша в 2008-му, розповідає Financial Times.

2007, четвер

Святослав Піскун знов генпрокурор. Після підписання указу про його призначення президент Віктор Ющенко пояснив, що виконує рішення Шевченківського райсуду Києва. Піскун одразу заявив, що указ Ющенка про розпуск парламенту – обов'язковий для виконання всіма посадовими особами.

Коаліція планує звернутися щодо законності нового указу про розпуск Верховної Ради до Конституційного суду.

2008, субота

БЮТ вирішив оскаржити в Конституційному Суді призначення президентом в.о. голів районних та обласних адміністрацій. За останні два тижні бютівці оскаржили близько 10 указів Віктора Ющенка, які, на їх думку, суперечать Конституції.

2010, понеділок

– Після ратифікації Харківських угод у найближчі десять років у Криму проведуть референдум щодо приєднання до Росії, напророчив "бютівець" Олег Ляшко.

– Росія погодилася підписати угоду про пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Криму лише з четвертого разу, розповів лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Тим часом опозиція планує скоординувати свої дії як у Верховній Раді, так і поза її стінами, щоб запобігти ратифікації.

– Останнім часом росіяни стали активно купувати житло в Криму, повідомляють ріелтори. У Севастополі кількість угод із громадянами Росії за останні два місяці зросла на 20-30%.

2011, вівторок

– Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про вошивість керівництва України. Так він відреагував на питання, чому він не приймав участі у чорнобильських заходах в Україні. В українському МЗС відповіли, що підходи офіційного Мінську все менше відповідають нормам міжнародного спілкування.

– ГПУ завершила розслідування у справі проти другого президента Леоніда Кучми.

Кучма обвинувачується у перевищенні влади й службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

– Президент Віктор Янукович пропонує скоротити українську армію майже на 8 тисяч військовослужбовців.

2012, четвер

– Опозиція третій день блокує роботу парламенту через побиття лідерки БЮТ Юлії Тимошенко під час її конвоювання з колонії в лікарню. Президент Янукович доручив ГПУ розслідувати цю ситуацію.

– "Якщо ви підпишете угоду про Асоціацію, ми відпустимо Тимошенко", – сказав перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський у Брюсселі. Пізніше Хорошковський запевнив, що його не так зрозуміли.

2013, п'ятниця

Страйк на телеканалі ТВі продовжується. Профспілка журналістів телеканалу заявляє, що нове керівництво не хоче розпочинати переговори. Тим часом ТВі продовжує роботу за допомогою запрошених операторів.

Скандал на ТВі виник після інформації про зміну структури власності, призначення іншого гендиректора та представлення нового інвестора.

2014, субота

– Україна перекрила дніпровську воду, яка надходила до Північно-Кримського каналу. Через цей канал забезпечувалося до 85% потреб півострову в прісній воді.

– Український прапор у Криму офіційно вважають екстремістським. Підконтрольна Росії "прокуратура Криму" попередила Меджліс кримськотатарського народу про неприпустимість порушення закону про екстремізм через встановлений на будівлі Меджлісу український прапор.

– Терорист Ігор Стрєлков (Гіркін), який керує "загоном самооборони" Слов'янська, показав своє обличчя та пообіцяв і далі знищувати українські блокпости. У Слов'янську утримуються представники ОБСЄ, яких терористи оголосили шпигунами.

2015, неділя

– У Непалі через сильні землетруси загинуло понад 8700 людей. На час трагедії в країні перебувало 136 українців, про яких було відомо. Президент доручив відправити до Непалу літак та евакуювати українців.

– За минулу добу в зоні АТО один український боєць загинув, 7 поранено.

2016, вівторок

– Нелегітимний "Верховний суд" Криму визнав Меджліс кримських татар екстремістською організацією та заборонив його діяльність. У Раді Європи закликали росіян скасувати цю заборону. Голова Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що представницький орган кримських татар переїде в Київ та працюватиме у надзвичайному режимі.

– Криза в Україні офіційно закінчилася. Економіка країни пішла вгору.

– За минулу добу в зоні АТО один український боєць загинув, 5 поранено.

– Телеведучому Савіку Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні. Київський центр зайнятості пояснив це недійсною довідкою про несудимість. Шустер, який є громадянином Канади, заявив, що працюватиме без дозволу та оголосив голодування.

Рустем Халілов, для УП