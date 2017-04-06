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Клімкін повідомив про пошкоджений угорський прапор і згадав Росію

Четвер, 6 квітня 2017, 17:28

Поблизу Берегова на Закарпатті невідомі пошкодили угорський прапор.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Твіттері.

"З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова. Рішуче засуджую цей акт вандалізму. Робимо все, щоб знайти винних", – написав Клімкін.

Він висловив припущення, що до цього причетна Росія.

"Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати укр-пол відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом", - додав він.

Як повідомлялося, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення генерального консульства Польщі в Луцьку, розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

10 березня у Львові скоєно черговий акт вандалізму щодо пам`ятників полякам.

На Вулецьких пагорбах вандали обмалювали монумент польським професорам, яких нацисти розстріляли у 1941 році.

Теми: РосіяКлімкін
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