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Нардеп, що скаржився на погрози, залишив фракцію БПП

П'ятниця, 7 квітня 2017, 12:27

Віце-спікер Оксана Сироїд оголосила про вихід із фракції партії "Блок Петра Порошенка" депутата Владислава Голуба.

Про це вона сказала на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

"В президію надійшла заява від народного депутата Голуба про його вихід із складу фракції партії "Блок Петра Порошенка", - повідомила нардепам заступниця голови Ради.

Після виходу Голуба у фракції лишилося 140 депутатів.

Владислав Голуб
Владислав Голуб

Як повідомлялося, 4 квітня Голуб заявив про намір вийти із президентської фракції. За словами нардепа, в його приймальню в Черкасах передали погрози щодо його діяльності як народного депутата.

Голуб вважає, що таким чином влада Черкаської області, яку представляє БПП, домагається, щоб він "заспокоївся і не заважав їй й надалі чинити корупційні оборудки".

Як відомо, Голуб входить у комітет ВР із питань правової політики та правосуддя.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадаБПП
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