Нардеп, що скаржився на погрози, залишив фракцію БПП
Віце-спікер Оксана Сироїд оголосила про вихід із фракції партії "Блок Петра Порошенка" депутата Владислава Голуба.
Про це вона сказала на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.
"В президію надійшла заява від народного депутата Голуба про його вихід із складу фракції партії "Блок Петра Порошенка", - повідомила нардепам заступниця голови Ради.
Після виходу Голуба у фракції лишилося 140 депутатів.
Як повідомлялося, 4 квітня Голуб заявив про намір вийти із президентської фракції. За словами нардепа, в його приймальню в Черкасах передали погрози щодо його діяльності як народного депутата.
Голуб вважає, що таким чином влада Черкаської області, яку представляє БПП, домагається, щоб він "заспокоївся і не заважав їй й надалі чинити корупційні оборудки".
Як відомо, Голуб входить у комітет ВР із питань правової політики та правосуддя.
Євген Кізілов, УП