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Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"

Роман ПетренкоП'ятниця, 14 липня 2023, 15:17
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися через дискредитацію держави
фото ова

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування рекомендує Національній комісії зі стандартів державної мови скласти свої повноваження після скандального рішення рекомендувати розглянути перейменування Запоріжжя.

Джерело: нардеп Роман Лозинський з засідання комітету в коментарі УП

Деталі: Комітет, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

  1. визнати роботу Нацкомісії незадовільною;
  2. рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;
  3. рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Нагадаємо:

  • 22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам.
  • У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".
  • Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване.
  • Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь
  • Вже 30 червня комісія оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.

Теми: ЗапоріжжяВерховна Рададекомунізація
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