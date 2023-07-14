Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування рекомендує Національній комісії зі стандартів державної мови скласти свої повноваження після скандального рішення рекомендувати розглянути перейменування Запоріжжя.
Джерело: нардеп Роман Лозинський з засідання комітету в коментарі УП
Деталі: Комітет, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:
- визнати роботу Нацкомісії незадовільною;
- рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;
- рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
Нагадаємо:
- 22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам.
- У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".
- Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване.
- Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь
- Вже 30 червня комісія оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.