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СБУ затримала двох адмінів сепаратистських груп в соцмережах

П'ятниця, 7 квітня 2017, 13:31

СБУ затримала двох жителів Кривого Рогу та Кам'янського (Дніпропетровська область), які проводили антиукраїнську пропаганду в соцмережах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ, стверджує СБУ.

Вони створили та адміністрували 12 груп у соцмережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали.

"Також поплічникам терористів ставили завдання збирати данні про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України", - заявили в СБУ.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областьсепаратизм
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