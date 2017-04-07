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В Києві екс-протоієрей хотів продати речі митрополита Володимира

П'ятниця, 7 квітня 2017, 17:42

Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати старовинні церковні реліквії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами протоієрей хотів продати за півмільйона доларів США реліквії, які належали покійному Митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру і "були викрадені з будинка Олександра Драбинко, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ".

Водночас прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що протоієрея затримали 6 квітня у центрі столиці.

"Установлено, що в березні 2016 року невідомі особи викрали з будинка Олександра Драбинко, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ митрополита Володимира, два сейфи в яких зберігалися церковні реліквії. За попередніми підрахунками вартість викрадених речей становить понад 15 млн гривень", - повідомила вона.

Колишнього священника, за її словами, затримали під час збуту церковних реліквій.

"Також, вчора, за місцем проживання зловмисника було проведено обшук під час якого виявлено та вилучено предмети, схожі на ножі, мисливська зброя, ікони та інші речі", - написала Сарган.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 (збут майна, одержаного злочинним шляхом) КК України", - додала вона.

Українська правда

Теми: церкваЛуценко
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