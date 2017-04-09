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КНДР засудила ракетний удар США по Сирії

Неділя, 9 квітня 2017, 06:22

Північна Корея заявила, що ракетний удар США по базі ВПС Сирії є "неприпустимим актом агресії".

Повідомлення міністерства закордонних справ КНДР опублікувало центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), пише DW.com.

На думку МЗС КНДР, дії США показали, що рішення про розробку в Північній Кореї ядерної зброї "було мільйон разів правильним" і є засобом захисту від "американської загрози".

КНДР вважає Сирію одним зі своїх ключових партнерів. Як повідомляє ЦТАК, лідери КНДР і Сирії Кім Чен Ин і Башар Асад незадовго до ударів США обмінялися заявами про дружбу і співробітництво.

Як повідомлялося, на цьому тижні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпінем, на якій обговорювалися способи приборкання ядерної програми Північної Кореї.

Помічники Трампа надали йому кілька варіантів дій. До них відносяться економічні і військові заходи. Хоча, як повідомляється, в адміністрації США більше схиляються в бік санкцій і посилення тиску на Пекін, щоб той вплинув на свого сусіда затворника.

У зв'язку із загрозою здійснення нових ядерних випробувань в КНДР, до берегів Корейського півострова вирушить ударна група ВМС США, в складі якої також знаходиться авіаносець "Карл Вінсон".

Теми: Північна КореяСиріяСША
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