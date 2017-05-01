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Симоненко "відсвяткував" першотравень у Житомирі, на мітингу сталася сутичка

Понеділок, 1 травня 2017, 17:10

Лідер забороненої в Україні Компартії Петро Симоненко взяв участь у мітингу  з нагоди Першотравня, який відбувся у Житомирі. 

Акція проходила на Соборному майдані у центрі міста під гаслом "Ні тарифному геноциду!", присутні на ній були близько 100 учасників, пише "Житомир Інфо".

"Окрім червоних прапорів у руках мітингарів були плакати із написами "Українцям український газ по собівартості", "Зупинимо геноцид народу" та заклики "Припинити політичні репресії". Проте, не всі учасники акції можуть розуміють чому прийшли і що підтримують", - зазначає видання. 

 
 

Порядок під час акції забезпечувала поліція.

Під час виступів організаторів заходу присутній на площі депутат від "Свободи" Олег Черняхович "не витримав і вирішив відімкнути звук у колонках". Між комуністом на "свободівцем" почалася штовханина. 

Про затриманих чи травмованих внаслідок інциденту не повідомляється. 

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Теми: КПУСимоненкоЖитомирсвяткування
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