Суд знову розгляне справу щодо заборони КПУ

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Петра Симоненка та Комуністичної партії до Міністерства юстиції щодо заборони в Україні.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

У суді додали, що позивачі просять скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону.

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