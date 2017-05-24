Хроніка 24 травня. Піскун відмовляється йти від Ющенка та битва за регіональну російську

Найцікавіше: 2004. Міліція піде в запій на три дні в разі перемоги Януковича 2007. Боротьба за посаду генпрокурора переростає в силове протистояння 2011. Репетиція арешту Тимошенко 2012. За другу державну б’ються до крові

2001, четвер

– Парламент ухвалив нову редакцію закону "Про всеукраїнський референдум". Тепер на ньому можуть розглядатися не лише питання про зміни до Конституції, території або визнання недійсним певного закону.

– Тепер й генпрокурор Михайло Потебенько не виключає, що журналіста Георгія Гонгадзе вбили хулігани-наркомани. Версію про наркоманів до цього озвучував міністр МВС Юрій Смирнов.

2002, п'ятниця

"Наша Україна" має продовжувати переговори щодо кандидатури керівництва парламенту у тому числі й з комуністами. Про це лідер НУ Віктор Ющенко заявив після того, як лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що перед ним мають вибачитися за обвинувачення у порушенні домовленостей.

2003, субота

Дебют Віктора Януковича у Львові, куди він вперше приїхав у якості прем'єра. Свій візит він переносив тричі. Дебют став вдалим. "Пан Янукович не зробив жодної помилки, коли звертався до львівської громади, і це приємно здивувало", – розповів віце-ректор Українського Католицького Університету Мирослав Маринович.

2004, понеділок

– "Нам кажуть, що, мовляв, міліція повинна бути поза політикою. А я так скажу – ми орган влади, збройний орган влади. Із самого цього визначення уже випливає, що ми повинні владу підтримувати... А переможемо на виборах у першому турі – три дні пити будемо!" Міністр внутрішніх справ Микола Білоконь розповідає в Донецьку про завдання МВС.

– Лідер "Яблука" Михайло Бродський заявив, що статті антисемітського характеру в "Сільських вістях" призвели до того, що молодики розгромили надгробки на єврейських могилах на Куренівському цвинтарі в Києві. "Пане Морозе, прийдіть на Куренівський цвинтар і подивіться на дієвість публікацій Ваших прихильників у "Сільських вістях", – звернувся Бродський до лідера СПУ Олександра Мороза.

За інформацією ЗМІ, на Куренівському цвинтарі виявлено розбитими більше 50 єврейських могил.

2005, вівторок

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який був знайдений мертвим з двома вогнепальними пораненнями у голову, застрелився сам. Такий висновок Генпрокуратури оприлюднив заступник генпрокурора Віктор Шокін.

2006, середа

– Коаліціада – 2006. Лідери БЮТ і СПУ парафували проект угоди про коаліцію демократичних сил. Але підписувати її вони будуть лише втрьох. Тим часом в "Нашій Україні" пообіцяли погодити текст угоди найближчим часом.

– Дніпропетровська міська рада надала російській мові статус регіональної. Депутати послалися на "Європейську хартію прав нацменшин" і пояснили, що виконують передвиборчі обіцянки.

Раніше за визнання російської мови регіональною проголосували депутати Харківської і Луганської облрад та Севастопольської міськради.

– Виконуючим обов'язки секретаря Ради Нацбезпеки та оборони президент Віктор Ющенко призначив Володимира Горбуліна.

Горбулін вже був секретарем РНБО з 1996 по 1999 рік.

2007, четвер

Найгостріша фаза політичної кризи. День перший.

Президент Віктор Ющенко звільнив генпрокурора Святослава Піскуна та призначив виконуючим обов'язки його заступника, кримського прокурора Віктора Шемчука. Також Ющенко призначив керівником управління держохорони Валерія Гелетея. Одразу ж держохорона блокувала будівлю ГПУ.

В обід Піскун за допомогою нардепів-регіоналів з боєм зайшов у свій кабінет. Гелетея з нього виштовхали. Пізніше в ГПУ приїхав і міністр МВС Василь Цушко у супроводі спецпризначенців МВС, які охоронятимуть Піскуна, щоб "забезпечити нормальну роботу генпрокурора".

Піскун скасував призначення Шемчука, а ГПУ порушила дві кримінальні справи за спробу змістити Піскуна – вони мають вдарити по Гелетею.

Президент зібрав за закритими дверима військових та СБУ. Пізніше Шемчук теж зібрав свою нараду, на якій ухвалили рішення порушити справу за насильницьке захоплення державної влади.

2008, субота

Українське МЗС нагадало росіянам, що країна не розглядає питання щодо пролонгації строку перебування ЧФ РФ у Криму після 2017 року. Тож дипломати не зрозуміли, чому російське зовнішньополітичне відомство реагує на український законопроект щодо припинення з 2017 року "флотських угод".

2009, неділя

Ноу-хау від нардепа від НУНС Анатолія Гриценка. Він пропонує перевіряти державних чиновників, провокуючи їх хабарями.

2010, понеділок

США позитивно оцінюють реформи, ініційовані президентом Віктором Януковичем. Так президентська прес-служба резюмувала телефонну розмову між Януковичем та віце-президентом США Джозефом Байденом.

2011, вівторок

Лідера БЮТ Юлію Тимошенко ледве не арештували. Печерський суд постановив доставити Тимошенко до суду задля розгляду питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Її затримали для проведення слідчих дій. Але наприкінці робочого дня випустили.

Розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко у перевищенні службових повноважень під час підписання газових угод завершено, заявили в ГПУ.

2012, четвер

– За мову до крові. Бійкою у сесійному залі закінчилася спроба депутатів від коаліції розглянути законопроект "Про основи державної мовної політики". Законопроект фактично впроваджує другу державну мову у низці регіонів. Депутати від опозиції та коаліції зібралися біля трибуни, у результаті зчинилася бійка. Бютівця Миколу Петрука побили до крові. Спікер Володимир Литвин оголосив сесію закритою.

– Верховна Рада заборонила паління у громадських місцях. Мова йде не тільки про тютюнові вироби, а й про електронні сигарети та кальяни.

– Європарламент випустив резолюцію, у якій закликав негайно звільнити засуджених за політичними мотивами в Україні, і зробити це до початку передвиборчої кампанії.

2013, п'ятниця

Глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов пообіцяв не допустити проведення гей-параду в центрі Києва на День міста. Організатори "Маршу рівності" вирішили провести його в запланований день, але перенести за межі центральної частини Києва.

2014, субота

– Двоє українських військових загинули та 4 поранені під час атаки на блокпост АТО під Слов'янськом. Атаку було відбито.

Двох людей вбили в Торезі, одного з них – біля будівлі міськвиконкому.

– Україна відпустила російських робітників телеканалу LifeNews, яких затримали напередодні разом із терористами. Вони збиралися знімати атаку бойовиками військового аеродрому в Краматорську.

– Журналіст Сергій Лещенко заявив, що нардеп від Партії регіонів Ганна Герман була свого часу завербована КДБ і співпрацювала з Комітетом. Лещенко послався на інформатора британського журналіста Аскольда Крушельницького. Герман назвала це наклепом і пообіцяла судитися.

2015, неділя

– Бойовики обстрілюють українські позиції у Широкиному, один боєць загинув.

– А в Авдіївці внаслідок масових обстрілів вбили одного місцевого та залишили місто без електрики і водопостачання.

2016, вівторок

– Українські військові зазнали найбільших втрат за рік. Сім бійців загинули та дев'ятеро отримали поранення у зоні АТО. Бойовики значно посилили інтенсивність обстрілів українських позицій із важкої зброї.

– ВІДЕО ДНЯ. Російський прем'єр Дмитро Медведєв під час перебування в окупованому Криму побажав пенсіонерам триматися, бо грошей немає.

Рустем Халілов, для УП