Хроніка 25 травня. Порошенку – президентство, Савченко – волю, директору ФСБ – орден

Найцікавіше: 2001. Український орден для директора ФСБ 2013. В Києві пройшов перший гей-парад 2014. Україна голосує за Порошенка 2016. Надія Савченко – вільна

2001, п'ятниця

– Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня президент Леонід Кучма нагородив директора ФСБ Росії Миколу Патрушева. "За вагомий внесок у розвиток співпраці між ФСБ Росії і СБУ в боротьбі з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю і наркобізнесом", – пояснили в Адміністрації президента.

– Міністр внутрішніх справ Юрій Смирнов, виступаючи у парламенті, визнав передчасними слова про те, що журналіста Георгія Гонгадзе вбили наркомани і розслідування завершене.

2004, вівторок

– Сім конгресменів США прибули до Києва для зустрічі з урядовцями і політиками. Вони мають обговорити питання НАТО та двосторонніх відносин, а в першу чергу – ознайомитися з ситуацією у передвиборчій Україні.

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко погрожує, що самостійно візьме участь у президентських виборах, якщо Віктор Ющенко та Олександр Мороз відмовляться від створення коаліції з її політсилою.

2005, середа

– Мінекономіки скоротило термін дії урядового указу, який обмежував оптово-відпускні ціни на дизпаливо і бензин. "Бензинову кризу в державі вдалося владнати лише після втручання президента Ющенка", – заявив держсекретар Олександр Зінченко.

– Нардеп Нестор Шуфрич хворіє не через те, що його побила міліція, а тому що в дитинстві він впав з коляски, впевнений заступник міністра МВС Геннадій Москаль. Шуфрич, який знаходиться у лікарні через побиття міліцією, пообіцяв притягнути Москаля до суду. Причому, за його словами, Москалю доведеться надати цю коляску як речовий доказ.

2006, четвер

Почала роботу Верховна Рада п'ятого скликання. Усі представники БЮТ прийшли на перше засідання у білих светрах. А регіонал Ринат Ахметов, який вперше став нардепом, зізнався, що хвилюється як у першому класі.

Втім, засідання було недовгим. Депутати зробили перерву та призначили наступне засідання на 7 червня. Вони мотивували це тим, що коаліції ще не створено.

2007, п'ятниця

Найгостріша фаза політичної кризи. День другий.

Днем раніше Віктор Ющенко звільнив Святослава Піскуна з посади генпрокурора, зробив виконуючим обов'язки керівника ГПУ його заступника, кримського прокурора Віктора Шемчука та відправив Управління держохорони з новим керівником в лиці Валерія Гелетея в будівлю ГПУ для забезпечення цього рішення. На боці Піскуна, який не визнає свого звільнення, – міністр МВС Василь Цушко, який теж відправив бійців до ГПУ.

Уранці бійці спецпідрозділу "Титан" витіснили працівників УДО з території Генпрокуратури та зачинили двері зсередини. Сам Піскун відправився у Вищу раду юстиції (ВРЮ), до складу якої він входить. ВРЮ визнала указ про звільнення Піскуна незаконним.

Тим часом президент Ющенко вивів Внутрішні війська з підпорядкування голові МВС та підпорядкував їх собі. В МВС заявили, що не визнають цього указу. Верховна Рада проголосувала за те, що цей указ не підлягає виконанню.

Також депутати звільнили з посади віце-прем'єра Володимира Радченка, призначивши на це місце екс-міністра оборони Олександра Кузьмука. Той підтвердив переконання, що армія не може виступити проти народу чи для вирішення внутрішніх проблем.

Прем'єр Віктор Янукович не виключив, що Віктор Ющенко видасть указ про запровадження надзвичайного стану.

А Святослав Піскун заявив про поновлення його на посаді генпрокурора рішенням Солом'янського райсуду Києва.

2008, неділя

У Києві вибори міського голови. По закінченні голосування кандидат у мери Олександр Турчинов заявив про масштабний підкуп виборців, що відбувся за підтримки президента. А діючий мер та майбутній переможець виборів Леонід Черновецький запевнив, що не вживає наркотики. "Ну, який з мене наркоман? Мені 54-й рік, у мене двоє дітей і четверо онуків", – сказав він.

2009, понеділок

– З 435 нині діючих генералів тільки третина має відношення до армії, заявив голова парламентського комітету нацбезпеки й оборони Анатолій Гриценко. Інші – представники напівсилових структур.

Гриценко навів приклад Департаменту виправних установ. "За радянських часів цей департамент очолював один генерал з однією генеральською зіркою. Зараз у цьому відомстві 23 генерали. По генералу на в'язницю. Це маразм!" – сказав він.

– Президент Ющенко закликав прем'єра Тимошенко припинити кадрові війни. У Тимошенко відповіли, що війн не ведуть і запропонували Ющенку відставити близького йому міністра оборони Юрія Єханурова.

2010, вівторок

У Харкові відбувається протистояння навколо парку Горького.

Виконком Харківської міськради затвердив роботи з будівництва автодороги і дозволив почати вирубку 503 дерев. Місцеві активісти намагаються протистояти цій вирубці, вишикуються в живий ланцюг та чергують на місці вирубки. За словами екологів, влада вже вирубала більше дерев, ніж це було передбачено.

2011, середа

Президент Віктор Янукович заявив, що виключає можливість злиття "Нафтогазу" і "Газпрому". Тим часом у самому "Газпромі" обіцяють, що 20 мільярдів кубометрів газу, які в даний час йдуть в напрямку Чехії та Німеччини через Україну, будуть постачатися по "Північному потоку".

2012, п'ятниця

Верховна Рада не запрацювала зранку. Опозиція заблокувала трибуну, протестуючи проти законопроекту про засади державної мовної політики.

Його автор, регіонал Вадим Колесніченко заявив, що опозиціонери погрожували розіп'яти його на березі. А ввечері він побився в прямому ефірі програми "Шустер Live", де обговорювали саме цей законопроект.

2013, субота

Кілька десятків людей провели біля кіностудії Довженка у Києві Марш рівності. Він тривав менше години. Учасники тримали в руках плакати про толерантне ставлення до нетрадиційних стосунків.

Коли вони розійшлися, на місце проведення гей-параду прибули близько 200 прихильників "Свободи". Вони сказали, що не знали, де проводитиметься марш, тому й не встигли на нього. Свою появу нардеп Андрій Іллєнко пояснив необхідністю перевірити, чи всі учасники параду розійшлися.

2014, неділя

– В Україні проходять президентські вибори. А жителі Києва ще й обирають мера міста. Президента не можуть обирати жителі 25 округів на сході країни, а також в окупованому Криму.

За екзіт-полами, Петро Порошенко переміг у першому турі, а Віталій Кличко – став новим мером Києва.

І тільки в уявленні російських ЗМІ Україну ледь не очолив лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.

– Під Слов'янськом вбили італійського фотожурналіста Анді Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова, радянського дисидента і політв'язня. Вони попал під мінометний обстріл.

2015, понеділок

– Один військовий загинув та п'ять отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Прем'єр Арсеній Яценюк пообіцяв, що ніколи його стосунки з президентом Порошенко не стануть такими ж, які склалися свого часу між президентом Ющенко та прем'єром Тимошенко.

– НП на Харківщині. Чоловік, до якого прийшов судовий виконавець з наміром описати дім, застрелив з карабіну двох цивільних, та, втікаючи, захопив заручників на АЗС. Він висунув вимогу пропустити його в зону АТО. Зрештою злочинця вбили. Пізніше з'ясується, що він свого часу брав участь у бойових діях в Афганістані, Чечні та Ізраїлі.

"Усе це стало підсумком історії, що почалася в 2011 році, коли рідні стрілка взяли кредит в розмірі 21.000 доларів у приватної особи під кабальні відсотки, штрафи і пені. До квітня 2013 року, судячи з рішення суду, відсотки по кредиту платилися, потім, мабуть, доходи перестали дозволяти це робити", – розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

2016, середа

– Льотчиця, народний депутат та найбільш відомий політв'язень у Росії Надія Савченко повернулася в Україну. Президент Росії Володимир Путін підписав її помилування.

У свою чергу президент Петро Порошенко помилував та відправив додому двох бійців ГРУ Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова.

"Дайте мені не скурвитись, дайте мені не спаскудитись, я зроблю все, щоб ви в мені не розчарувалися", – зійшовши з літака, сказала Савченко журналістам.

– У Криму викрали члена регіонального меджлісу кримських татар Ервіна Ібрагімова. На відео з камер спостереження видно, як його запхали в машину невідомі.

– Делегація підкомітету ООН з попередження катувань призупинила свій візит до України. Члени делегації заявили, що їм відмовили у відвідуванні місць, де українські силовики могли незаконно утримувати людей.

Рустем Халілов, для УП