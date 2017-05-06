В ООН заявили, що голод є основною причиною міграції

Голод і недоїдання є основною причиною міграції.

Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), передає Центр Новин ООН.

"Питання продовольчої безпеки і міграції тісно взаємопов'язані. Адже голод змушує людей залишати свої будинки в пошуках їжі, а масові переміщення населення ведуть до поглиблення гуманітарних криз і величезного навантаження на продовольчі системи країн, що приймають мігрантів", - наголошується в доповіді.

Автори доповіді встановили, що зниження рівня продовольчої безпеки на один відсоток обертається зростанням числа міжнародних мігрантів на 1,9%.

Експерти ВПП закликають держави-члени ООН і приватних донорів вкладати більше коштів у розвиток сільського господарства і зміцнення продовольчих систем в країнах походження мігрантів.