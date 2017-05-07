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Доба в АТО: 45 обстрілів, поранено 5 українських військових

Неділя, 7 травня 2017, 07:09

За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, 5 бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку по опорних пунктах біля Авдіївки ворог гатив з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, танку та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганське потрапило під вогонь мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів.

По оборонцях Верхньоторецького противник бив з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів

Неподалік населеного пункту Піски ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів.

По опорних пунктах ЗСУ поблизу шахти "Бутівка", Майорська, Кам’янки та Зайцевого бойовики били з гранатометів та кулеметів великих калібрів.

В районах населених пунктів Зайцеве, Опитне та Піски також діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку 120-мм міномети, озброєння БМП та БТР, стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях сил АТО біля Широкиного.

Опорні пункти ЗСУ поблизу Павлополя  зазнали обстрілу з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного ворог відкривав вогонь з озброєння БТР, зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї.

По захисниках Красногорівки та Мар’їнки стріляли з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів.

У Гнутовому бойовики застосували  82-мм міномети і стрілецьку зброю, а з кулеметів великих калібрів обстріляли позиції ЗСУ біля Чермалика.

В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку по позиціях ЗСУ поблизу Кримського підрозділи російсько-окупаційних військ гатили з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Новозванівки та Новоолександрівки опорні пункти сил АТО ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі Троїцького противник вів вогонь з протитанкових гранатометів.

По опорних пунктах неподалік Станиці Луганської  бойовики стріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

Як повідомляється, біля Авдіївки сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів аби пригасити вогневу активність бойовиків.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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