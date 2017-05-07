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Порядок на сотнях масових заходів 8-9 травня охоронятимуть 16 тис. силовиків

Неділя, 7 травня 2017, 16:35

Для охорони порядку під час масових заходів 8 та 9 травня в Україні буде задіяно близько 16 тисяч правоохоронців.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"За попередньою інформацією, 8 травня в День пам’яті та примирення в Україні заплановано проведення понад 400 заходів, участь у яких братимуть близько 60 тисяч громадян. 9 травня буде проведено понад 1200 заходів по всій країні за участі майже 400 тисяч осіб", - зазначили у МВС.

За даними відомства, правопорядок 8 травня забезпечуватимуть близько 3,5 тис. правоохоронців, 9 травня - близько 12,5 тисяч.

Як відомо, раніше голова Нацполіції Сергій Князєв та глава МВС Арсен Аваков заявляли, що поліція буде жорстко реагувати на будь-які провокації та антиукраїнські заяви під час проведення масових заходів в Україні та 9 травня. 

Теми: МВСсвяткування
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