Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція застосує нову спецтехніку в ході масових заходів

Понеділок, 8 травня 2017, 01:14

Поліція, вперше в Україні, для охорони громадського порядку буде використовувати спеціально укомплектовані сучасним обладнанням автомобілі та вертоліт.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Для забезпечення безпеки та правопорядку поліція використовуватиме два автомобілі, які укомплектовані сучасною технікою. Третій автомобіль використовуватимуть нацгвардійці. Ці автомобілі використовуватимуться для фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до Ситуаційних центрів Національної поліції України", - наголошується в повідомленні.

Як говориться в повідомленні, під час проведення масових заходів ситуаційні автомобілі розміщуватимуться недалеко від скупчення громадян, що дозволить досконало володіти обстановкою і миттєво реагувати на будь-які події.

Також автомобілі оснащені технікою, яка має доступ до всіх інформаційних відомчим ресурсів.

Крім того, поліцейські на час проведення масових заходів, в тому числі "Євробачення", будуть використовувати сучасний вертоліт. Він обладнаний спеціальною відеоапаратурою, яка також має можливості фіксації правопорушень і оперативної передачі інформації в Ситуаційні центри Нацполіціі.

Відзначається, що технології, які вводяться в поліції, дозволяють ідентифікувати особи і підозрілі речі.

Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: