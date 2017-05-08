Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Афганістані ліквідований лідер ІДІЛ

Понеділок, 8 травня 2017, 04:41

Глава терористичного угрупування "Ісламська держава" в Афганістані був убитий 27 квітня в провінції Нангархар.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб Афганістану.

Відзначається, що Абул Хасіб був ліквідований в ході спільної операції спецслужб Афганістану і США.

Як пише агентство, Хасіб був призначений в минулому році після загибелі свого попередника. Він зробив ряд широкомасштабних атак, в тому числі в головному військовому госпіталі в Кабулі 8 березня. Тоді бойовики в одязі лікарів проникли в госпіталь і влаштували стрілянину, загинули десятки людей.

У США заявили, що всього 27 квітня були вбиті 35 терористів ІГІЛ, в тому числі їх кілька високопоставлених командирів.

Теми: тероризмАфганістанСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
тероризм
У Німеччині арештували українку, підозрювану в членстві в ІДІЛ
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: