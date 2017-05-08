В Афганістані ліквідований лідер ІДІЛ

Глава терористичного угрупування "Ісламська держава" в Афганістані був убитий 27 квітня в провінції Нангархар.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб Афганістану.

Відзначається, що Абул Хасіб був ліквідований в ході спільної операції спецслужб Афганістану і США.

Як пише агентство, Хасіб був призначений в минулому році після загибелі свого попередника. Він зробив ряд широкомасштабних атак, в тому числі в головному військовому госпіталі в Кабулі 8 березня. Тоді бойовики в одязі лікарів проникли в госпіталь і влаштували стрілянину, загинули десятки людей.

У США заявили, що всього 27 квітня були вбиті 35 терористів ІГІЛ, в тому числі їх кілька високопоставлених командирів.